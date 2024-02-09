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Школы Иркутска проверят из-за хулиганов с пневматикой

Школы Иркутска проверят из-за хулиганов с пневматикой
Происшествия,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
Проверке подвергнутся охрана школ, оборудование и пропускные системы

В Иркутске проверяют соблюдение требований антитеррористической безопасности. Мэр Иркутска Руслан Болотов встретился с директором школы №14 Людмилой Тучковой и руководителем охранного агентства, обслуживающего общеобразовательное учреждение.

Накануне трое молодых людей, притворившись учениками, проникли в здание школы и вошли в один из классов. При попытке проводить их к директору нарушители сбежали. Возраст хулиганов – 16-18 лет. У одного из них был пневматический пистолет. Возбуждено уголовное дело. В отношении всех троих составлены акты об административных правонарушениях. В обстоятельствах разбираются следственный комитет и прокуратура Октябрьского округа.

– Необходимо в очередной раз провести профилактические мероприятия: дополнительные учения, инструктажи среди сотрудников. В прошлом году сделано многое по модернизации видеонаблюдения, оснащению тревожными кнопками, магнитными замками. Есть вопросы к конкретным людям, которые следят за безопасностью. Они должны следовать чёткому алгоритму действий. При возникновении подобных случаев важно незамедлительное реагирование. Нельзя допускать повторения таких событий, – отметил мэр Руслан Болотов.

В администрации Иркутска состоится общее собрание с руководителями охранных предприятий, отвечающими за безопасность в школах, и директорами общеобразовательных учреждений. На встрече подробно разберут произошедший инцидент.

Также Руслан Болотов поручил проверить качество оказания услуг по заключённым контрактам, исправность оборудования и пропускных систем во всех учебных заведениях города. Дополнительно организуют учения по антитеррористической безопасности с участием силовых структур. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Иркутск школа охрана хулиганство

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