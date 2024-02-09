В Ангарске квартира горела из-за майнингового оборудования













Вечером 8 февраля в пятиэтажном доме в 17 микрорайоне Ангарска произошёл пожар. Загорелась трёхкомнатная квартира на четвёртом этаже.На место пожара были направлены три пожарных расчёта с автолестницей. На момент их прибытия из окна квартиры шёл густой чёрный дым.- По лестничному маршу самостоятельно эвакуировались 10 человек. Пожарные при помощи спасустройств спасли четырёх человек. Возгорание было ликвидировано на площади один квадратный метр буквально в течение одной минуты: в комнате горело майнинговое оборудование, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.