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В Улан-Удэ пьяный водитель выехал на встречку прямо перед экипажем ГИБДД

В Улан-Удэ пьяный водитель выехал на встречку прямо перед экипажем ГИБДД
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Затем он пытался скрыться от автоинспекторов

Ночью 2 февраля сотрудники Госавтоинспекции в Улан-Удэ задержали пьяного водителя после преследования, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

На проспекте 50-летия Октября автомобиль Hyundai выехал на полосу встречного движения прямо на глазах у сотрудников ДПС.

Требование автоинспекторов об остановке нарушитель игнорировал и пытался скрыться. В ходе погони он создавал угрозу безопасности для других участников дорожного движения.



После непродолжительной погони полицейские блокировали машину, а мужчину задержали. За рулём оказался 39-летний пьяный мужчина. Проходить медицинское освидетельствование он отказался.

На мужчину составили административный протокол. Теперь ему грозит лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет, а также штраф в 30 тысяч рублей. Машину нарушителя поместили на штрафстоянку.

ГИБДД алкогольное опьянение водители

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