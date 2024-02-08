В Улан-Удэ пьяный водитель выехал на встречку прямо перед экипажем ГИБДД









После непродолжительной погони полицейские блокировали машину, а мужчину задержали. За рулём оказался 39-летний пьяный мужчина. Проходить медицинское освидетельствование он отказался.



На мужчину составили административный протокол. Теперь ему грозит лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет, а также штраф в 30 тысяч рублей. Машину нарушителя поместили на штрафстоянку.





Ночью 2 февраля сотрудники Госавтоинспекции в Улан-Удэ задержали пьяного водителя после преследования, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.На проспекте 50-летия Октября автомобиль Hyundai выехал на полосу встречного движения прямо на глазах у сотрудников ДПС.Требование автоинспекторов об остановке нарушитель игнорировал и пытался скрыться. В ходе погони он создавал угрозу безопасности для других участников дорожного движения.