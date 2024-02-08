Убийцам пожилого забайкальца дали 44 года на троих

Они убили 83-летнего мужчину и сожгли его дом
Три жителя села Аксеново-Зиловское Чернышевского района Забайкальского края, убившие пенсионера, предстали перед судом.
Двое из них, 30 и 23 лет, признаны виновными в разбое с причинением тяжкого вреда здоровью; убийстве, совершённом группой лиц и сопряжённое с разбоем. Третий подсудимый, которому на момент совершения преступления было 17 лет, признан виновным в краже в особо крупном размере.
Молодые люди знали, что у 83-летнего села Аксеново-Зилово есть крупная сумма денег. Ради наживы они решили проникнуть в дом пенсионера и украсть деньги. В ночь на 15 июля 2022 двое из них выставили окно в доме мужчины и проникли внутрь. 17-летнего соучастника оставили на улице следить за обстановкой.
Хозяин дома услышал шум и проснулся. Ворвавшиеся в жилище преступники убили жертву, избив его руками, ногами и металлической кочергой. После этого они позвали в дом третьего, который не знал об убийстве. Все вместе они обыскали дом пенсионера, украв 1,2 млн рублей и одежду.
После этого они сбежали. Для сокрытия следов преступления облили вещи в доме легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли.
- Приговором суда 30-летнему подсудимому назначено наказание в виде 21 года лишения свободы. 23-летнему подсудимому назначено наказание в виде 18,5 лет лишения свободы. Оба подсудимых будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Третий подсудимый осуждён к 5 годам лишения свободы, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.
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Происшествия, Фото:
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