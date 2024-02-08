В Ангарске водитель сбил мальчика на «зебре»

Происшествия, Фото: Госавтоинспекция Иркутска

Пострадавшего доставили в больницу



В Ангарске водитель сбил 14-летнего мальчика на «зебре».



- Предварительно полицейскими установлено, что около девяти часов вечера 7 февраля 47-летний водитель автомобиля Toyota Estima сбил 14-летнего мальчика. Он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Рыночная, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.



В результате ДТП пострадавшего с травмами доставили в больницу.





