Пострадавшего доставили в больницу
В Ангарске водитель сбил 14-летнего мальчика на «зебре».
- Предварительно полицейскими установлено, что около девяти часов вечера 7 февраля 47-летний водитель автомобиля Toyota Estima сбил 14-летнего мальчика. Он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Рыночная, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.
В результате ДТП пострадавшего с травмами доставили в больницу.
В Ангарске водитель сбил мальчика на «зебре»
Происшествия, Фото:
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