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В Бурятии «Ока» врезалась в грузовик с дровами

В Бурятии «Ока» врезалась в грузовик с дровами
Происшествия,  Фото:УГИБДД
ДТП произошло в Прибайкальском районе

Накануне, 7 февраля, на дорогах Бурятии зарегистрировали 30 аварий с механическими повреждениями транспортных средств. В Прибайкальском районе произошло ДТП с пострадавшим, сообщили в республиканском УГИБДД.

ДТП произошло около 2 часов дня в 21 километре от села Турунтаево. Водитель «Оки» врезался в грузовик с дровами.

- 62-летний водитель автомобиля ВАЗ-11113 выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной «Тойота Дюна» под управлением 59-летнего водителя. В результате ДТП водитель «Оки» с травмами госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в Госавтоинспекции. 
ДТП

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