На севере Бурятии сгорел жилой дом

Женщина и двое детей остались без крыши над головой
Пожар произошёл вечером 7 февраля в северобайкальском посёлке Уоян. На улице Центральная вспыхнул бревенчатый дом. Сообщение о возгорании поступило в 17:35 в экстренную службу 112.
На место отправились трое сотрудников пожарной части № 49. Отстоять жилое здание не удалось – оно сгорело полностью на площади в 48 квадратных метров. Пламя потушили к 19:00.
Обошлось без пострадавших. В доме проживали женщина и двое несовершеннолетних детей. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнём при эксплуатации печного отопления, сообщает «Северобайкалье-инфо.24/7»
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