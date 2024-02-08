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На севере Бурятии сгорел жилой дом

На севере Бурятии сгорел жилой дом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина и двое детей остались без крыши над головой

Пожар произошёл вечером 7 февраля в северобайкальском посёлке Уоян. На улице Центральная вспыхнул бревенчатый дом. Сообщение о возгорании поступило в 17:35 в экстренную службу 112.

На место отправились трое сотрудников пожарной части № 49. Отстоять жилое здание не удалось – оно сгорело полностью на площади в 48 квадратных метров. Пламя потушили к 19:00.

Обошлось без пострадавших. В доме проживали женщина и двое несовершеннолетних детей. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнём при эксплуатации печного отопления, сообщает «Северобайкалье-инфо.24/7»
пожар

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