В Улан-Удэ «синий» водитель разнёс ограду и грядки на Зелёном

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Автомобилист скрылся с места происшествия



Около трёх часов ночи в субботу, 3 февраля, в улан-удэнском посёлке Зелёный водитель разнёс ограду частного дома. Он промчался прямо по грядкам и скрылся с места происшествия.



О случившемся написали в группе «Подслушано на Машзаводе». По словам местных жителей, водитель так торопился, что «потерял» бампер.



- В многоквартирный дом въехал автомобиль снёс забор, парник, грядки, постройки. Чуть в стену многоквартирного дома не врезался... чуть-чуть совсем от бампера до стены было. Водитель, по описанию, был на белом автомобиле (иномарка), с места аварии быстро уехал без бампера. Хозяйке квартиры пришлось всё одной ремонтировать, слава богу, помогли неравнодушные жители, ей было тяжело отец-инвалид и маленький ребёнок. На месте аварии остались щепки и синий бампер, - рассказали очевидцы.



Пользователи сходятся во мнении, что автомобилист был пьян, поэтому и спешно оставил место ДТП: «Синий бампер, синий водила», «Понятно, что испугался и свалил», «Был бухой и свалил», «Не в первый раз на Зелёном в забор въезжают».



В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» подтвердили инцидент и сообщили, что обошлось без пострадавших. А водителя, скрывшегося с места происшествия, сейчас ищут.



- В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности водителя и транспортного средства, - прокомментировали в Госавтоинспекции.



