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На Байкале грузовик провалился в трещину на льду

На Байкале грузовик провалился в трещину на льду
Происшествия,  Фото:очевидец
Мужчина поехал рыбачить

Грузовик частично провалился под лёд Байкала. Инцидент произошёл в Иркутской области, в районе посёлка Большое Голоустное.

Происшествие сняли на видео очевидцы и опубликовали в соцсетях. Во время мониторинга Сети ролик увидели сотрудники МЧС и начали проверку.

Как выяснилось, инцидент произошёл 5 февраля. Житель посёлка Нижний Кочергат на грузовом автомобиле ГАЗ-66 решил доехать до места рыбалки. В трёх километрах от берега грузовик частично провалился в трещину.

Эвакуировать грузовик со льда планируется сегодня. В пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области сообщили, что работы собственник проведёт за свой счёт.

За несанкционированный выезд на лёд автомобилисту грозит штраф в размере от 3000 до 4500 рублей.

Сотрудники МЧС напоминают, что лёд на озере ещё не встал, поэтому он подвижен. 

Как сообщал «Байкал-Dailу», в начале февраля аналогичные инциденты произошли на льду Байкала в Бурятии. В Северо-Байкальском районе автомобиль «Нива» попал в трещину и частично провалился под лёд. В Баргузинском районе едва не утонул внедорожник, в котором ехали четверо человек.

Байкал провалы под лед

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