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На севере Бурятии полыхал жилой дом

На севере Бурятии полыхал жилой дом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Его тушили семь человек

Пожар произошёл вечером 6 февраля в северобайкальском посёлке Уоян. Там загорелся жилой дом. На место отправились сотрудники пожарной части № 49.

Пожар тушили семь человек, задействовать пришлось две единицы техники. В итоге огонь повредил дощатую веранду на площади в 6 квадратных метров и чердачное помещение на 35 «квадратах».
 
Ликвидировали возгорание в 16:20. Предварительная причина уже известна – неосторожное обращение с огнём, сообщает «Северобайкалье-инфо.24/7».
пожар

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