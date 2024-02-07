На севере Бурятии полыхал жилой дом

Его тушили семь человек
Пожар произошёл вечером 6 февраля в северобайкальском посёлке Уоян. Там загорелся жилой дом. На место отправились сотрудники пожарной части № 49.
Пожар тушили семь человек, задействовать пришлось две единицы техники. В итоге огонь повредил дощатую веранду на площади в 6 квадратных метров и чердачное помещение на 35 «квадратах».
Ликвидировали возгорание в 16:20. Предварительная причина уже известна – неосторожное обращение с огнём, сообщает «Северобайкалье-инфо.24/7».
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