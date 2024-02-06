Водитель не справилась с управлением на грунтовой дороге
В Бурятии прекратили уголовное дело, возбуждённое по факту ДТП, в котором пострадала не пристёгнутая ремнём пассажирка.
Автоавария произошла днём 11 июня 2023 года. Водитель автомобиля «Тойота Калдина» на 314 километре автодороги Улан-Удэ – Романовка – Чита не справилась с управлением на грунтовой дороге из-за превышения скорости. В результате иномарка опрокинулась.
Пострадала пассажирка автомобиля, которая не была пристёгнута ремнём безопасности. Она получила тяжёлые травмы.
Но уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон.
- Женщина-водитель ранее не судима, впервые привлекается к уголовной ответственности за совершение неосторожного преступления небольшой тяжести. Она загладила причинённый преступлением вред, принеся извинения потерпевшей, оказывая материальную помощь, ухаживая за последней в период реабилитации, за что потерпевшая её простила, - пояснили в пресс-службе Еравнинского районного суда.
В Бурятии прекратили уголовное дело по ДТП с пострадавшей пассажиркой
Происшествия, Фото:
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