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В Бурятии прекратили уголовное дело по ДТП с пострадавшей пассажиркой

В Бурятии прекратили уголовное дело по ДТП с пострадавшей пассажиркой
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Водитель не справилась с управлением на грунтовой дороге

В Бурятии прекратили уголовное дело, возбуждённое по факту ДТП, в котором пострадала не пристёгнутая ремнём пассажирка.

Автоавария произошла днём 11 июня 2023 года. Водитель автомобиля «Тойота Калдина» на 314 километре автодороги Улан-Удэ – Романовка – Чита не справилась с управлением на грунтовой дороге из-за превышения скорости. В результате иномарка опрокинулась.

Пострадала пассажирка автомобиля, которая не была пристёгнута ремнём безопасности. Она получила тяжёлые травмы.

Но уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон.

- Женщина-водитель ранее не судима, впервые привлекается к уголовной ответственности за совершение неосторожного преступления небольшой тяжести. Она загладила причинённый преступлением вред, принеся извинения потерпевшей, оказывая материальную помощь, ухаживая за последней в период реабилитации, за что потерпевшая её простила, - пояснили в пресс-службе Еравнинского районного суда. 
ДТП уголовное дело

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