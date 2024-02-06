Кражу раскрыли транспортные полицейские
В полицию с заявлением о краже обратился житель посёлка Листвянка. Мужчина пояснил, что 1 января около 5 утра со смотровой площадки одного из причалов украли корабельные канаты длиной более 200 метров.
- Транспортные полицейские, прибыв на место происшествия, обнаружили, что канаты были срезаны острым предметом. Также стражи магистралей обследовали прибрежную зону и изучили записи с камеры наружного видеонаблюдения, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался 45-летний местный житель. Он рассказал, что хотел продать украденное, но не успел и был задержан. По месту жительства фигуранта изъято 240 метров корабельного каната.
Стоимость похищенного составила 41 тысячу рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Задержанному избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.
Кроме того, во время обыска жилища у подозреваемого транспортные полицейские нашли и изъяли коробку с двумя прозрачными полимерными пакетами с веществом коричневого цвета, двумя пластиковыми стаканчиками, а также металлическую и стеклянную трубки с остатками вещества коричневого цвета. Экспертиза показала, что это наркотические вещества.
На него возбудили ещё одно уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».
В Листвянке мужчина украл канаты с причала в новогоднюю ночь
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