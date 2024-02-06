06 февраля

05 февраля

Популярное

В Листвянке мужчина украл канаты с причала в новогоднюю ночь

В Листвянке мужчина украл канаты с причала в новогоднюю ночь
Происшествия, 
Кражу раскрыли транспортные полицейские

В полицию с заявлением о краже обратился житель посёлка Листвянка. Мужчина пояснил, что 1 января около 5 утра со смотровой площадки одного из причалов украли корабельные канаты длиной более 200 метров.

- Транспортные полицейские, прибыв на место происшествия, обнаружили, что канаты были срезаны острым предметом. Также стражи магистралей обследовали прибрежную зону и изучили записи с камеры наружного видеонаблюдения, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался 45-летний местный житель. Он рассказал, что хотел продать украденное, но не успел и был задержан. По месту жительства фигуранта изъято 240 метров корабельного каната.

Стоимость похищенного составила 41 тысячу рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Задержанному избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.

Кроме того, во время обыска жилища у подозреваемого транспортные полицейские нашли и изъяли коробку с двумя прозрачными полимерными пакетами с веществом коричневого цвета, двумя пластиковыми стаканчиками, а также металлическую и стеклянную трубки с остатками вещества коричневого цвета. Экспертиза показала, что это наркотические вещества.

На него возбудили ещё одно уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».
кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Бурятии наркотиками пытался скрасить вахту
Житель Бурятии наркотиками пытался скрасить вахту
Происшествия, 06.02.2024
Но ему не позволили этого сделать охранники на КПП
В Бурятии фура влетела в Land Rover
В Бурятии фура влетела в Land Rover
Происшествия, 06.02.2024
ДТП произошло на федеральной трассе
Конокрад из Забайкалья украл 15 лошадей
Конокрад из Забайкалья украл 15 лошадей
Происшествия, 06.02.2024
Общий ущерб превысил 1,2 млн рублей
За неделю в Бурятии выявили ещё четыре незаконных рубки
За неделю в Бурятии выявили ещё четыре незаконных рубки
Происшествия, 06.02.2024
Злоумышленники уничтожили более 15 кубов леса
Жители Бурятии поймали домушника и сдали полиции
Жители Бурятии поймали домушника и сдали полиции
Происшествия, 06.02.2024
Вора задержали хозяева дома и соседи
В Иркутской области лихач на скорости влетел в чужой палисадник
В Иркутской области лихач на скорости влетел в чужой палисадник
Происшествия, 06.02.2024
«Хорошо, что водитель жив. Палисадник то восстановим», - поделилась хозяйка дома
В Бурятии на пожаре в квартире погиб кот
В Бурятии на пожаре в квартире погиб кот
Происшествия, 06.02.2024
Квартира и подъезд оказались сильно задымлены
В Улан-Удэ на Трубачеева отключат тепло и горячую воду
В Улан-Удэ на Трубачеева отключат тепло и горячую воду
Происшествия, 06.02.2024
В Октябрьском районе устранят утечку на теплосетях

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^