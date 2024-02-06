Житель Бурятии наркотиками пытался скрасить вахту

Но ему не позволили этого сделать охранники на КПП



Приговором Еравнинского районного суда житель Бурятии признан виновным в приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере. Его приговорили к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года, с ограничением свободы на один год.



Установлено, что житель Баунтовского эвенкийского района в сентябре 2023 года собрал для личного потребления верхушки конопли на поле в Тарбагатайском районе. Из собранного растения он изготовил гашишное масло и масло каннабиса.



Приехав в Улан-Удэ, он расфасовал полужидкое гашишное масло в шприцы и вместе с сухой смесью масла каннабиса спрятал всё в воздухофильтр моторного отсека своего автомобиля.



1 октября 2023 года спрятанное наркотическое средство он попытался провезти на своём автомобиле на территорию предприятия в посёлке Озерный Еравнинского района, где работал вахтовым методом. Но задержали на КПП бдительные охранники.



Приговор вступил в законную силу.

