Мужчина знал пин-код
На карту жительницы Селенгинского района Бурятии ежемесячно начислялись алименты на содержание ребёнка. Отец перечислял 1/4 от своих заработков.
После смерти женщины банковская карта находилась в пользовании её мужа, который, зная пин-код карты, украл деньги. Таким образом он лишил ребёнка почти 170 тысяч рублей.
Приговором суда мужчина признан виновным в краже.
- Его приговорили к трём годам лишения свободы условно, с испытательным сроком два года, - сообщает пресс-служба Гусиноозёрского городского суда.
Житель Бурятии украл алименты с карты покойной жены
Происшествия, Фото:
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