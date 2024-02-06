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В Бурятии автомобиль загорелся из-за подогрева электроплитой

В Бурятии автомобиль загорелся из-за подогрева электроплитой
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Пожарные тушили автомобиль Peugeot

Утром 6 февраля в селе Петропаловка Джидинского района Бурятии пожарные тушили автомобиль Peugeot 407.

Когда они прибыли на место, огнём был охвачен моторный отсек. 

- Возгорание было потушено в течение 7 минут. В результате пожара выгорел моторный отсек автомобиля на площади 3 кв.м., салон не повреждён, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Как выяснилось, пожар произошёл из-за того, что владелец использовал для обогрева электрическую плитку. Включенный прибор он поставил под двигатель.

пожар автомобили

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