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В Иркутской области лихач на скорости влетел в чужой палисадник

В Иркутской области лихач на скорости влетел в чужой палисадник
Происшествия,  Фото:Подслушано Тулун
«Хорошо, что водитель жив. Палисадник то восстановим», - поделилась хозяйка дома

В городе Тулун Иркутской области автомобилист на большой скорости влетел в чужой палисадник дома на улице Блюхера. Видео с камер видеонаблюдения опубликовали в паблике «Подслушано|Тулун».

Судя по кадрам, водитель игнорировал скоростной режим, и на повороте его машина пошла в занос. В результате произошёл наезд на ограждение.

Хозяева дома в комментариях описали историю произошедшего. По рассказам главы семьи, если бы не железобетонный палисадник, машина влетела прямо в дом.

«Влодитель трезвый был. Ему BMW помешала, когда он пошёл на обгон и поймал «бровку» около школы. Это ему повезло, что я свою машину убрал, через две минуты – он залетел», - рассказал мужчина.

«Это был час дня. У него был аргумент, что выходной и детей нет в школе. Решил идти на обгон. А тут второй день руки-ноги трясутся. Хорошо, что водитель жив. Палисадник-то восстановим», - добавила хозяйка.

ДТП

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