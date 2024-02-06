В Бурятии на пожаре в квартире погиб кот

Квартира и подъезд оказались сильно задымлены



Ночью 6 февраля в селе Иволгинск в Бурятии произошло возгорание в многоквартирном доме, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Когда пожарные прибыли, пятый этаж был сильно задымлён, горела одна из квартир. До прибытия пожарных из задымлённого подъезда выбрались 20 человек, в том числе двое детей.



Пожар ликвидировали в течение 49 минут. В коридоре квартиры обгорели стена и потолок на общей площади 8 кв.м.



Пожар унёс жизнь домашнего питомца – кот надышался продуктами горения и задохнулся.



По предварительным данным, причиной произошедшего стало короткое замыкание электрической проводки.

