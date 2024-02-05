05 февраля

04 февраля

Популярное

В Улан-Удэ автомобилист без прав залетел на бетонный блок

В Улан-Удэ автомобилист без прав залетел на бетонный блок
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
В аварии пострадали два человека

Сегодня ночью, 5 февраля, в Улан-Удэ произошло ДТП на ПВЗ.

28-летний молодой человек ехал за рулём автомобиля «Хонда Сайбер», не имея при этом водительских прав. На улице Октябрьская, в районе дома № 21, водитель не справился с рулевым управлением и врезался в бетонный блок.

- В результате ДТП водитель и 23-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В Госавтоинспекции отметили, что за два выходных дня в республике произошло 50 аварий с механическими повреждениями транспортных средств. В том числе в субботу и воскресенье задержаны 28 пьяных водителей. 
ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии спасателям пришлось взломать квартиру с трёхлетним ребёнком
В Бурятии спасателям пришлось взломать квартиру с трёхлетним ребёнком
Происшествия, 05.02.2024
Он остался дома один и закрылся изнутри на щеколду 
В Бурятии в деле о печально известной школе появился новый фигурант
В Бурятии в деле о печально известной школе появился новый фигурант
Происшествия, 05.02.2024
Уголовное дело возбудили на сотрудника управления капстроительства
В Улан-Удэ будут судить серийного насильника
В Улан-Удэ будут судить серийного насильника
Происшествия, 05.02.2024
Его обвиняют в изнасиловании трёх женщин
Ещё одного пропавшего в Бурятии обнаружили мёртвым
Ещё одного пропавшего в Бурятии обнаружили мёртвым
Происшествия, 05.02.2024
Остальных волонтёры продолжают искать
В Улан-Удэ эвакуировали пять человек из горящего дома
В Улан-Удэ эвакуировали пять человек из горящего дома
Происшествия, 05.02.2024
Пожар произошёл в квартире на пятом этаже 
Случаи возгораний автомобилей участились в Бурятии
Случаи возгораний автомобилей участились в Бурятии
Происшествия, 04.02.2024
На этой неделе произошло восемь таких пожаров
На пожаре в Ангарске погиб 55-летний мужчина
На пожаре в Ангарске погиб 55-летний мужчина
Происшествия, 03.02.2024
Причиной трагического пожара могла стать сигарета 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^