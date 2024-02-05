В Улан-Удэ автомобилист без прав залетел на бетонный блок

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

В аварии пострадали два человека



Сегодня ночью, 5 февраля, в Улан-Удэ произошло ДТП на ПВЗ.



28-летний молодой человек ехал за рулём автомобиля «Хонда Сайбер», не имея при этом водительских прав. На улице Октябрьская, в районе дома № 21, водитель не справился с рулевым управлением и врезался в бетонный блок.



- В результате ДТП водитель и 23-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



В Госавтоинспекции отметили, что за два выходных дня в республике произошло 50 аварий с механическими повреждениями транспортных средств. В том числе в субботу и воскресенье задержаны 28 пьяных водителей.

