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Житель Бурятии под Новый год устроил безобразие в кафе

Житель Бурятии под Новый год устроил безобразие в кафе
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчину арестовали на трое суток

В пресс-службе Иволгинского районного суда рассказали о нарушителе, наказанном за мелкое хулиганство.

29 декабря около полуночи местный житель, находясь в кафе, выражался грубой нецензурной бранью. Он приставал к работникам кафе, мешал им работать, вёл себя вызывающе, а также стал зачинщиком массовой драки среди посетителей.

В отношении сельчанина составили протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ. В судебном заседании мужчина вину признал в полном объёме, в содеянном раскаялся.

- Суд, рассмотрев в совокупности материалы дела, признал Б. виновным по ч.1 ст. 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в мелком хулиганстве, и назначил наказание в виде административного ареста на срок трое суток, - сообщили в пресс-службе Иволгинского районного суда.

Не согласившись с постановлением, мужчина с защитником обжаловал постановление суда. Материал направлен в Верховный суд республики для рассмотрения.
мелкое хулиганство

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