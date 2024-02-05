Житель Бурятии под Новый год устроил безобразие в кафе

Мужчину арестовали на трое суток
В пресс-службе Иволгинского районного суда рассказали о нарушителе, наказанном за мелкое хулиганство.
29 декабря около полуночи местный житель, находясь в кафе, выражался грубой нецензурной бранью. Он приставал к работникам кафе, мешал им работать, вёл себя вызывающе, а также стал зачинщиком массовой драки среди посетителей.
В отношении сельчанина составили протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ. В судебном заседании мужчина вину признал в полном объёме, в содеянном раскаялся.
- Суд, рассмотрев в совокупности материалы дела, признал Б. виновным по ч.1 ст. 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в мелком хулиганстве, и назначил наказание в виде административного ареста на срок трое суток, - сообщили в пресс-службе Иволгинского районного суда.
Не согласившись с постановлением, мужчина с защитником обжаловал постановление суда. Материал направлен в Верховный суд республики для рассмотрения.
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Происшествия, Фото:
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