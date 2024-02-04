На этой неделе произошло восемь таких пожаров
В Бурятии участились случаи возгорания автомобилей, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
- За эту неделю сотрудники экстренного ведомства потушили восемь транспортных средств. В большинстве случаев причиной пожара стало аварийный режим работы электропроводки, - уточнили в ведомстве.
С наступлением морозов возгорания автомобилей и гаражей происходят чаще, чем обычно. Автомобилист, как правило, сами пренебрегают правилами пожарной безопасности.
Водителей просят своевременно обслуживать машину в специализированных автосервисах, следить за её техническим состояние, иметь в автомобиле углекислотный огнетушитель и научиться им пользоваться.
Случаи возгораний автомобилей участились в Бурятии
Происшествия, Фото:
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