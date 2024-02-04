Случаи возгораний автомобилей участились в Бурятии

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

На этой неделе произошло восемь таких пожаров



В Бурятии участились случаи возгорания автомобилей, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.



- За эту неделю сотрудники экстренного ведомства потушили восемь транспортных средств. В большинстве случаев причиной пожара стало аварийный режим работы электропроводки, - уточнили в ведомстве.



С наступлением морозов возгорания автомобилей и гаражей происходят чаще, чем обычно. Автомобилист, как правило, сами пренебрегают правилами пожарной безопасности.



Водителей просят своевременно обслуживать машину в специализированных автосервисах, следить за её техническим состояние, иметь в автомобиле углекислотный огнетушитель и научиться им пользоваться.

