Жительнице республике позвонили с подменного номера
С начала года жертвами интернет-преступников стали 262 жителя Бурятии, за последнюю неделю число выросло на 72 человека. Причинённый ущерб составил 54,2 млн рублей (+ 15 млн рублей за последнюю неделю).
Так, в производстве следственного органа находилось уголовное дело по факту мошенничества в отношении жительницы республики. В марте 2023 года женщине позвонил «сотрудник» правоохранительных органов. По требованию звонившего потерпевшая перевела 300 тысяч рублей на указанные им счета.
Прокуратура Заиграевского района провела проверку исполнения оператором сотовой связи федерального законодательства. Оказалось, что телефонное соединение инициировано с сети оператора связи, осуществляющего деятельность за пределами государства. При этом российская сотовая компания не приняла меры к блокировке звонка с изменённого абонентского номера.
В отношении оператора связи возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ «Неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области связи». Организация привлечена к ответственности, ей назначен штраф в размере 600 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу.
В январе 2024 года сотовая компания по инициативе прокуратуры уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение.
- Граждане, будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников! – предупреждают в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Бурятии оператора связи оштрафовали на 600 тысяч за звонок от мошенников
Происшествия, Фото:
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