Незнакомцем, преследовавшим школьника в Улан-Удэ, заинтересовалась полиция



В МВД по Бурятии прокомментировали В МВД по Бурятии прокомментировали недавний инцидент , который произошёл в столице республики. Местная жительница рассказала в соцсетях, что неизвестный увязался на улице за её сыном и вместе с ним зашёл в подъезд, а потом начал подниматься по лестнице.



Мальчик в страшной панике забежал домой. Улан-удэнка обратилась в полицию. Это подтвердили и в ведомстве.



- 1 февраля в отдел полиции № 2 УМВД России по Улан-Удэ поступило телефонное сообщение от местной жительницы о том, что её девятилетнего ребёнка преследовал неизвестный, – пояснили «Байкал-Daily» в пресс-службе республиканского МВД. – По словам мальчика, незнакомца он встретил у подъезда дома на улице Жердева, когда возвращался с тренировки. Мужчина последовал вслед за ним и на одном из этажей потерялся из виду, поскольку школьник ускорил шаг и зашёл в квартиру.



В диалог с ребёнком неизвестный не вступал и никаких противоправных действий с его стороны не было. Тем не менее, в полиции начали проверку. «Предпринимаются меры по установлению личности мужчины и выяснению обстоятельств произошедшего», – добавили в министерстве внутренних дел.



Родителям посоветовали встречать детей после уроков, особенно если речь о младшеклассниках. Если же такой возможности нет, стоит позаботиться, что ребёнок возвращался из школы не один, а в компании – с друзьями, одноклассниками, старшими братьями или сёстрами.



- Объясните детям, что ходить нужно по освещённым местам, не сокращать путь через тёмные переулки и т.д. Если ребёнок заподозрил, что незнакомец преследует его, нужно поспешить в людное место – к примеру, зайти в магазин, сообщить взрослым о преследователе и позвонить родителям, – посоветовали в ведомстве.

