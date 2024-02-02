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Незнакомцем, преследовавшим школьника в Улан-Удэ, заинтересовалась полиция

Незнакомцем, преследовавшим школьника в Улан-Удэ, заинтересовалась полиция
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Правоохранители уже начали проверку

В МВД по Бурятии прокомментировали недавний инцидент, который произошёл в столице республики. Местная жительница рассказала в соцсетях, что неизвестный увязался на улице за её сыном и вместе с ним зашёл в подъезд, а потом начал подниматься по лестнице.

Мальчик в страшной панике забежал домой. Улан-удэнка обратилась в полицию. Это подтвердили и в ведомстве.

- 1 февраля в отдел полиции № 2 УМВД России по Улан-Удэ поступило телефонное сообщение от местной жительницы о том, что её девятилетнего ребёнка преследовал неизвестный, –  пояснили «Байкал-Daily» в пресс-службе республиканского МВД. – По словам мальчика, незнакомца он встретил у подъезда дома на улице Жердева, когда возвращался с тренировки. Мужчина последовал вслед за ним и на одном из этажей потерялся из виду, поскольку школьник ускорил шаг и зашёл в квартиру.
 
В диалог с ребёнком неизвестный не вступал и никаких противоправных действий с его стороны не было. Тем не менее, в полиции начали проверку. «Предпринимаются меры по установлению личности мужчины и выяснению обстоятельств произошедшего», – добавили в министерстве внутренних дел.

Родителям посоветовали встречать детей после уроков, особенно если речь о младшеклассниках. Если же такой возможности нет, стоит позаботиться, что ребёнок возвращался из школы не один, а в компании – с друзьями, одноклассниками, старшими братьями или сёстрами.

- Объясните детям, что ходить нужно по освещённым местам, не сокращать путь через тёмные переулки и т.д. Если ребёнок заподозрил, что незнакомец преследует его, нужно поспешить в людное место – к примеру, зайти в магазин, сообщить взрослым о преследователе и позвонить родителям, – посоветовали в ведомстве.
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