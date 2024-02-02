Он наехал на электроопоры
Сегодня ночью, 2 февраля, в Улан-Удэ по вине водителя грузовика остались без электричества несколько улиц. Около трёх часов ночи грузовой автомобиль «Фотон Аутман» наехал сразу на четыре электроопоры в районе АЗС «Роснефть» по улице Заовражная.
Как сообщают оперативные службы города, произошло аварийное отключение электроэнергии в частных жилых домах по улице Нефтянников (№ 1-11), ул. Заовражная, (№ 3-70), ул. Социальная (частично).
Также без света остались повысительная насосная станция на Стеклозаводе и вторичные отстойники городских очистных сооружений МУП «Водоканал» на улице Борсоева,109.
В 3:38 сотрудники МУП «Водоканал» перешли на резервную линию электропитания. В 3:40 теплоэнергетики запитали повысительную насосную станцию.
В 04:11 электроэнергию восстановили всем потребителям.
В Улан-Удэ грузовик обесточил несколько улиц
Происшествия, Фото:
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