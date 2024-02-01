В Улан-Удэ из-за столкновения трамвая и такси парализовало Элеватор









- Тут всего 300 метров затора, а трамваи и автобусы в часы пик отклоняются от расписания и задерживаются на 5-15 минут, – заявили тогда эксперты. – На Гагарина проходят два самых популярных трамвайных маршрута – № 1 и 2, которые обслуживают крупные районы – Шишковку, проспект Автомобилистов и 40-е кварталы.



Пассажиры, которые ждут опаздывающие трамваи, спешат скорее сесть туда, и вагоны переполняются. Зато следующие за ними – практически пустые. По подсчётам, утром и в обед трамваи идут через Гагарина в сторону проспекта 50-летия Октября 5-7 минут, а по вечерам – уже 8-12, если нет серьёзных пробок. Недавно урбанисты Заторы на Гагарина – не редкость и в традиционные часы пик. Местные урбанисты ещё в 2022 году назад предлагали сделать там отдельную полосу для общественного транспорта и автомобилей экстренных служб.- Тут всего 300 метров затора, а трамваи и автобусы в часы пик отклоняются от расписания и задерживаются на 5-15 минут, – заявили тогда эксперты. – На Гагарина проходят два самых популярных трамвайных маршрута – № 1 и 2, которые обслуживают крупные районы – Шишковку, проспект Автомобилистов и 40-е кварталы.Пассажиры, которые ждут опаздывающие трамваи, спешат скорее сесть туда, и вагоны переполняются. Зато следующие за ними – практически пустые. По подсчётам, утром и в обед трамваи идут через Гагарина в сторону проспекта 50-летия Октября 5-7 минут, а по вечерам – уже 8-12, если нет серьёзных пробок. Недавно урбанисты показали , как может выглядеть «выделенка» на оживлённой улице.

Днём 1 февраля в районе Элеватора в Улан-Удэ произошло очередное ДТП. Об этом сообщили в комитете по транспорту городской администрации.Авария случилась на пересечении улицы Гагарина и проспекта 50-летия Октября – по направлению к универмагу «Юбилейный». Занят оказался правый ряд дороги. Движение там было затруднено.В паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте» разместили видео с места ДТП. Судя по кадрам, в трамвай на этом участке врезалось такси. У машины помят передний бампер. На снимке видно и «вставшие» трамваи.