Едкий дым быстро заполонил подъезд
Утром 1 февраля в доме №13 пятого микрорайона Читы произошёл пожар. На балконе второго этажа загорелись вещи. Горение вызвало сильный едкий дым, из-за которого жильцы соседних квартир опасались самостоятельно покинуть подъезд.
- Направленные на разведку бойцы-газодымозащитники вынесли двоих детей 4 и 8 лет на руках с пятого этажа, предварительно надев на них спасательные капюшоны. Остальные читинцы эвакуировались под надзором спасателей, закрыв лица влажными полотенцами, - сообщили в ГУ МЧС по Забайкальскому краю.
Пожар на площади 15 квадратных метров быстро потушили, распространение огня на внутренние помещения пожарные не допустили.
Жильцы дома поблагодарили сотрудников пожарно-спасательной части №4 за спасение, быстроту реакции и скоординированные действия. Особую благодарность написавшая сообщение жительница дома адресовала командиру отделения старшему сержанту Дмитрию Жданову.
В Чите пожарные спасли двух маленьких детей
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Едкий дым быстро заполонил подъезд
В республике опять произошло землетрясение
Часть денег он потратил на гашение долга
За вечер в краевом центре и пригороде произошло три пожара
Хозяин иномарки забыл ключи в замке автомобильной двери
На тушение ушло полтора часа
Девочка находится в больнице
Пожилая женщина находилась в сильно задымлённой квартире
При возгорании машины никто не пострадал
Произошло это в Баргузинском заливе
Обвиняемого заключили под стражу
Дом был окутан дымом
Столкнулись две «Тойоты»
Мужчину осудили за мошенничество
Мужчина не признал свою вину