В Чите пожарные спасли двух маленьких детей

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Забайкальскому краю

Едкий дым быстро заполонил подъезд



Утром 1 февраля в доме №13 пятого микрорайона Читы произошёл пожар. На балконе второго этажа загорелись вещи. Горение вызвало сильный едкий дым, из-за которого жильцы соседних квартир опасались самостоятельно покинуть подъезд.



- Направленные на разведку бойцы-газодымозащитники вынесли двоих детей 4 и 8 лет на руках с пятого этажа, предварительно надев на них спасательные капюшоны. Остальные читинцы эвакуировались под надзором спасателей, закрыв лица влажными полотенцами, - сообщили в ГУ МЧС по Забайкальскому краю.



Пожар на площади 15 квадратных метров быстро потушили, распространение огня на внутренние помещения пожарные не допустили.



Жильцы дома поблагодарили сотрудников пожарно-спасательной части №4 за спасение, быстроту реакции и скоординированные действия. Особую благодарность написавшая сообщение жительница дома адресовала командиру отделения старшему сержанту Дмитрию Жданову.

