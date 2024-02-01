Житель Бурятии до смерти избил мужчину

Обвиняемого заключили под стражу



Хоринский районный суд избрал меру пресечения местному жителю, от рук которого погиб человек.



«Ф. в ходе бытовой ссоры нанёс потерпевшему телесные повреждения, вследствие которых тот скончался», - говорится в сообщении районного суда.



Следствие ходатайствовало об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд ходатайство удовлетворил. «Поскольку при избрании такой меры пресечения Ф. не сможет скрыться от органов следствия и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, оказывать давление на свидетелей по делу, воспрепятствовать сбору и закреплению доказательств», - сообщили в суде.



