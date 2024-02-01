Мужчину осудили за мошенничество
Житель Селенгинского района Бурятии нашёл на улице чужую сим-карту. Он решил воспользоваться этим – вставил её в телефон и дистанционно оформил на имя владельца кредит. А полученные деньги перевёл на счёт себе и своим знакомым.
Суд квалифицировал его действия по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
- Мужчину приговорили к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства, - сообщает Гусиноозёрский городской суд.
Житель Бурятии оформил кредит через найденную сим-карту
Происшествия, Фото:
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