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В Улан-Удэ замглавы стройфирмы осудили за хищение 3,7 млн на оборонзаказе

В Улан-Удэ замглавы стройфирмы осудили за хищение 3,7 млн на оборонзаказе
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина не признал свою вину

Больше 3,7 млн рублей похитил заместитель генерального директора строительной компании в Бурятии при выполнении государственного оборонного заказа. Октябрьский районный суд Улан-Удэ признал его виновным в присвоении бюджетных средств в особо крупном размере.

В пресс-службе суда сообщили, что, используя служебное положение, замглавы компании, который позже занял должность руководителя её обособленного подразделения, заключал «липовые» договоры с индивидуальными предпринимателями и организациями-поставщиками на приобретение материалов и аренду спецтехники.

Однако фактически никаких поставок не совершалось.

«Таким образом он присвоил вверенные ему для выполнения работ по договору субподряда в целях исполнения государственного оборонного заказа 2,6 млн рублей и 1,1 млн рублей, причинив бюджету Российской Федерации материальный ущерб в особо крупных размерах», - говорится в сообщении суда.

Подсудимый вину не признал.

Суд признал его виновным и приговорил к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.
присвоение с использованием служебного положения

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