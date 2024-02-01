В Улан-Удэ замглавы стройфирмы осудили за хищение 3,7 млн на оборонзаказе

Мужчина не признал свою вину



Больше 3,7 млн рублей похитил заместитель генерального директора строительной компании в Бурятии при выполнении государственного оборонного заказа. Октябрьский районный суд Улан-Удэ признал его виновным в присвоении бюджетных средств в особо крупном размере.



В пресс-службе суда сообщили, что, используя служебное положение, замглавы компании, который позже занял должность руководителя её обособленного подразделения, заключал «липовые» договоры с индивидуальными предпринимателями и организациями-поставщиками на приобретение материалов и аренду спецтехники.



Однако фактически никаких поставок не совершалось.



«Таким образом он присвоил вверенные ему для выполнения работ по договору субподряда в целях исполнения государственного оборонного заказа 2,6 млн рублей и 1,1 млн рублей, причинив бюджету Российской Федерации материальный ущерб в особо крупных размерах», - говорится в сообщении суда.



Подсудимый вину не признал.



Суд признал его виновным и приговорил к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии общего режима.



Приговор пока не вступил в законную силу.

