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«Пытаются укусить»: Сельчан в Бурятии терроризируют собачьи своры

«Пытаются укусить»: Сельчан в Бурятии терроризируют собачьи своры
Происшествия,  Фото:Cергей Тарасенко, из архива
Люди боятся, что псы могут растерзать их в любой момент

Жители Прибайкальского района Бурятии в панике из-за четвероногих, оккупировавших населённые пункты. К примеру, в посёлке Итанца тревогу забили ещё прошлой весной. С тех пор прошёл почти год, а псы, по словам местных, всё так же нападают на детей. Люди заявили, что собаки те же самые.

Не лучше ситуация – и в посёлке при станции Таловка. Сельчане написали в группе «Прибайкалье-инфо.24/7», что животные облюбовали территорию около пункта приёма платежей за «коммуналку».

- Своры псов нападают на людей, хватая за ноги и одежду, пытаются укусить. Страшно ходить, – признались они. – А если набросятся на ребёнка? Ведь там непосредственно дорога, ведущая в школу. Попросту разорвут. Приходится стоять в окружении собак по часу и больше, пока из конторы не выходит кассир. Пожилые ходят с куском хлеба, чтобы только на них не напали.

Как утверждают прибайкальцы, местная администрация бездействует – там только копятся заявления на отлов.

- Что делать? Администрация не может помочь с этой проблемой. Просто становится страшно быть растерзанными сворой собак, – добавили сельчане.

В райадминистрации сообщили, что скоро в муниципальном образовании возьмутся за поимку животных. Пока же готовят необходимую документацию для заключения договора на отлов. «После определения подрядной организации заявки отработают», – заверили власти.
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