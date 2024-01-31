Одну из них он потерял по дороге
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Закаменске задержали мужчину, открыто похитившего из магазина две упаковки с кофе.
Как рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии, поступила ориентировка о том, что произошёл грабеж в продуктовом магазине. Полицейские, просмотрев запись с системы видеонаблюдения, установили личность подозреваемого. Они узнали местного жителя, ранее судимого.
Мужчина схватил две упаковки кофе и убежал из магазина.
Вскоре во время патрулирования росгвардейцы заметили на центральной улице города подозреваемого и задержали его.
- Со слов задержанного, кофе он похитил под воздействием алкоголя, оттолкнув охранника в магазине, который заметил его противоправное действие. Скрываясь с места преступления, злоумышленник потерял одну упаковку похищенного. Ущерб составил более 1,5 тысяч рублей, - уточнили в Росгвардии.
50-летний ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель, сознавшийся в преступлении, был доставлен в полицию. Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
В Бурятии грабитель похитил две пачки кофе
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Вырученные деньги вор прогулял
Тело погибшего на пожаре жителя Бурятии нашли через несколько дней
Землетрясение произошло в горах
Одну из них он потерял по дороге
Женщину пристыдили в соцсетях и даже потребовали её уволить
Площадь пожара составляет 450 кв. метров
Девушки устроили покатушки на чужом авто, пока его хозяин спал
Полиция оперативно задержала грабительницу
Площадь пожара составила 1,8 тыс кв. метров
Они незаконно вывезли за границу древесину на 51 млн рублей
Гараж он отапливал газовой пушкой
Ранее он неоднократно был судим
Женщина подделывала квитанции для субсидий на дрова
Мужчины впятеро чаще совершают преступления, чем женщины
Автомобили столкнулись в Поселье