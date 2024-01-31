В Бурятии грабитель похитил две пачки кофе

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Одну из них он потерял по дороге



Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Закаменске задержали мужчину, открыто похитившего из магазина две упаковки с кофе.



Как рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии, поступила ориентировка о том, что произошёл грабеж в продуктовом магазине. Полицейские, просмотрев запись с системы видеонаблюдения, установили личность подозреваемого. Они узнали местного жителя, ранее судимого.



Мужчина схватил две упаковки кофе и убежал из магазина.



Вскоре во время патрулирования росгвардейцы заметили на центральной улице города подозреваемого и задержали его.



- Со слов задержанного, кофе он похитил под воздействием алкоголя, оттолкнув охранника в магазине, который заметил его противоправное действие. Скрываясь с места преступления, злоумышленник потерял одну упаковку похищенного. Ущерб составил более 1,5 тысяч рублей, - уточнили в Росгвардии.



50-летний ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель, сознавшийся в преступлении, был доставлен в полицию. Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

