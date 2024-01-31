В посёлке Бурятии под покровом ночи загорелся бытовой вагончик

При пожаре никто не пострадал



Возгорание произошло ночью 30 января в посёлке Маловский в Баунтовском районе. Там вспыхнул бытовой вагончик.



С огнём боролись сотрудники пожарной части № 14. К 02:00 всё потушили. В итоге вагончик выгорел изнутри. Обошлось без пострадавших.



Предварительная причина – перекал печи, сообщает «Баунт-инфо.24/7».

