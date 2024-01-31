При пожаре никто не пострадал
Возгорание произошло ночью 30 января в посёлке Маловский в Баунтовском районе. Там вспыхнул бытовой вагончик.
С огнём боролись сотрудники пожарной части № 14. К 02:00 всё потушили. В итоге вагончик выгорел изнутри. Обошлось без пострадавших.
Предварительная причина – перекал печи, сообщает «Баунт-инфо.24/7».
В посёлке Бурятии под покровом ночи загорелся бытовой вагончик
Происшествия, Фото:
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