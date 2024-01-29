Машина с двумя людьми застряла в трещине на льду Иркутского водохранилища

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

От сильного удара пробило коробку передач



На Иркутском водохранилище автомобилист выехал на лёд в запрещённом месте и застрял в трещине. Инцидент произошёл в районе реки Ола Курминского залива, сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.



Водитель автомобиля, ехавший с пассажиркой, сам позвонил в пожарно-спасательную службу. Он рассказал, что не может самостоятельно выехать из трещины.



Спасатели в течение часа отыскали пострадавших. Медицинская помощь им не потребовалась.



Как пояснили спасённые, они решили выехать на лёд водохранилища, чтобы покататься, но в темноте водитель не увидел трещину, и на скорости автомобиль влетел в неё. От сильного удара, предположительно, пробило коробку передач. Поняв, что самостоятельно им не выбраться, они вызвали спасателей.



Сотрудники МЧС уточнили, что мужчина и женщина были переданы полицейским для выяснения всех обстоятельств. Решается вопрос о привлечении водителя к административной ответственности за нарушения федерального и регионального законодательства. Кроме того, мужчине придётся за свой счёт в кратчайшее время эвакуировать автомобиль со льда.



