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Машина с двумя людьми застряла в трещине на льду Иркутского водохранилища

Машина с двумя людьми застряла в трещине на льду Иркутского водохранилища
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
От сильного удара пробило коробку передач

На Иркутском водохранилище автомобилист выехал на лёд в запрещённом месте и застрял в трещине. Инцидент произошёл в районе реки Ола Курминского залива, сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Водитель автомобиля, ехавший с пассажиркой, сам позвонил в пожарно-спасательную службу. Он рассказал, что не может самостоятельно выехать из трещины.

Спасатели в течение часа отыскали пострадавших. Медицинская помощь им не потребовалась.

Как пояснили спасённые, они решили выехать на лёд водохранилища, чтобы покататься, но в темноте водитель не увидел трещину, и на скорости автомобиль влетел в неё. От сильного удара, предположительно, пробило коробку передач. Поняв, что самостоятельно им не выбраться, они вызвали спасателей.

Сотрудники МЧС уточнили, что мужчина и женщина были переданы полицейским для выяснения всех обстоятельств. Решается вопрос о привлечении водителя к административной ответственности за нарушения федерального и регионального законодательства. Кроме того, мужчине придётся за свой счёт в кратчайшее время эвакуировать автомобиль со льда.

лед

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