Тело обнаружили в цокольном этаже
В понедельник, 29 января, в цокольном этаже вокзального комплекса станции Чита-2 нашли тело мужчины. Умершего обнаружил транспортный полицейский во время обхода.
Установлено, что умерший - 45-летний житель Читы.
- На теле мужчины нет видимых признаков насильственной смерти, - сообщили в пресс-службе Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте.
В управлении отметили, что проводится проверка.
На вокзале в Чите умер мужчина
Происшествия, Фото:
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