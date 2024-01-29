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В Бурятии ребёнок рассёк лоб, свалившись с подоконника в детсаду

В Бурятии ребёнок рассёк лоб, свалившись с подоконника в детсаду
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
При падении он ударился об унитаз

К уполномоченному по правам ребёнка в Бурятии Наталье Ганькиной обратилась жительница Гусиноозёрска. Её дети, одному из которых – 4 годика, а второму – 6 лет, не раз травмировались в одном из местных детсадов. Однако руководство дошкольного учреждения не уведомило мать ребятишек о результатах расследования этих инцидентов. Нашли ли виновных, так и осталось неизвестным. 

Женщина попросила омбудсмена разобраться в ситуации. Как выяснилось, последний подобный случай с её ребёнком произошёл в ноябре. Воспитанник ДОУ, оказавшийся в туалете один, запрыгнул на подоконник, а уже при спуске с него упал и ударился об унитаз.

В итоге он рассёк лоб. Рана была внушительной – 10 сантиметров. Мама детсадовца обратилась за медпомощью и ему наложили швы. Но шрам остался.
 
Как пояснили в аппарате уполномоченного, в ДОУ за детьми должен быть надлежащий уход и присмотр. Информацию о произошедшем Наталья Ганькина направила в прокуратуру. Заведующей садиком внесли представление об устранении нарушений требований федерального законодательства.

Детский омбудсмен также попросила главу Селенгинского района принять меры по обеспечению безопасности воспитанников детсада и устранению причин, способствующих травмам. Поскольку ребёнок пострадал именно в ДОУ и это подтвердилось, его родители теперь вправе взыскать причинённый ущерб через суд.
дети пострадавшие детские сады уполномоченный по правам ребенка

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