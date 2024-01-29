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В Иркутске женщина без прав перевернулась на «Тойоте», наехав на ограждение

В Иркутске женщина без прав перевернулась на «Тойоте», наехав на ограждение
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутска
От освидетельствования на опьянение она отказалась

Около половины первого ночи 29 января на улице Трактовая в Иркутске женщина-водитель попала в ДТП.

По предварительной информации, 44-летняя водитель автомобиля «Тойота Премио» наехала на металлическое ограждение, после чего от удара иномарка перевернулась.


В результате аварии женщина, управляющая «Тойотой», и её пассажир не пострадали.

- От прохождения освидетельствования на состояние опьянения она отказалась. Кроме того, автоинспекторы установили, что иркутянка не имеет водительского удостоверения, - сообщила Госавтоинспекция Иркутска.

По данному факту назначена проверка в рамках административного законодательства. В отношении водителя составлено четыре административных протокола. Автомобиль помещён на специализированную охраняемую стоянку.
ДТП

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