В прибрежном селе Бурятии вспыхнули надворные постройки

Там загорелись летний домик, веранда и беседка
Возгорание произошло днём 27 января в прибайкальском селе Татаурово. На улице Молодёжная вспыхнули надворные постройки – летний домик, веранда и беседка, сообщает «Прибайкалье-инфо.24/7».
Общая площадь пожара составила 54 квадратных метра. Его ликвидировали в 16:54. Обошлось без погибших и пострадавших.
Размер ущерба и причина возгорания устанавливаются.
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Там загорелись летний домик, веранда и беседка
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