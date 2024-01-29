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В прибрежном селе Бурятии вспыхнули надворные постройки

В прибрежном селе Бурятии вспыхнули надворные постройки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Там загорелись летний домик, веранда и беседка

Возгорание произошло днём 27 января в прибайкальском селе Татаурово. На улице Молодёжная вспыхнули надворные постройки – летний домик, веранда и беседка, сообщает «Прибайкалье-инфо.24/7».

Общая площадь пожара составила 54 квадратных метра. Его ликвидировали в 16:54. Обошлось без погибших и пострадавших.

Размер ущерба и причина возгорания устанавливаются.
пожар

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