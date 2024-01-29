В Улан-Удэ назвали причину парящих колодцев

Инцидент произошёл на Элеваторе
Сегодня с самого утра многие улан-удэнцы обратили внимание на вырывающиеся из колодцев на Элеваторе клубы пара. Пар доходит до улицы Борсоева.
Как выяснилось, причиной этого явления стало повреждение на теплотрассе. В ПАО «ТГК-14» произошедшее назвали «технологическим нарушением».
- Работы по устранению технологического нарушения на Элеваторе проводятся без отключения потребителей. Отметим, теплотрасса не новая. Этот участок внесён в список ремонтной программы в 2024 году, - сообщили в компании.
Инцидент произошёл на Элеваторе
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