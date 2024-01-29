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Из Бурятии в Монголию пытались вывезти шкуру убитого медведя с лапами и когтями

Из Бурятии в Монголию пытались вывезти шкуру убитого медведя с лапами и когтями
Происшествия,  Фото:Таможня Бурятии
Её спрятали в багажнике машины

Всё произошло в Тункинском районе Бурятии, на двухстороннем автомобильном пункте пропуска (ДАПП) «Монды». У россиянина, направлявшегося в Монголию, обнаружили медвежью шкуру кустарной выделки – более полутора метра в длину и свыше двух – в ширину, причём с лапами и когтями.





Мужчина спрятал её в багажник своей машины. Автомобилист не внёс поклажу в пассажирскую таможенную декларацию, а разрешительных документов на перемещение у него не оказалось.

Сам нарушитель пояснил, что решил подарить медвежью шкуру, которая несколько лет лежала у него дома, другу, проживающему в соседней стране.

 
Сотрудники Бурятской таможни изъяли её и направили его на экспертизу. Как выяснилось, шкура принадлежит бурому медведю – охраняемому виду животных, находящемуся под угрозой исчезновения. Её перемещение через таможенную границу регулируется конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры (СИТЕС).
 
- Вывоз таких товаров допускается только при наличии разрешения (сертификата) федеральной службы по надзору в сфере природопользования и сопровождается обязательным декларированием, – пояснили в ведомстве.

В итоге на нарушителя возбудили сразу два дела об административных правонарушениях – по части 1 статьи 16.2 (за недекларирование товаров) и статье 16.3 КоАП РФ (за несоблюдение запретов и ограничений). Дальнейшую судьбу шкуры решит суд.

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