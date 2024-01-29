Из Бурятии в Монголию пытались вывезти шкуру убитого медведя с лапами и когтями



Всё произошло в Тункинском районе Бурятии, на двухстороннем автомобильном пункте пропуска (ДАПП) «Монды». У россиянина, направлявшегося в Монголию, обнаружили медвежью шкуру кустарной выделки – более полутора метра в длину и свыше двух – в ширину, причём с лапами и когтями.











Мужчина спрятал её в багажник своей машины. Автомобилист не внёс поклажу в пассажирскую таможенную декларацию, а разрешительных документов на перемещение у него не оказалось.



Сам нарушитель пояснил, что решил подарить медвежью шкуру, которая несколько лет лежала у него дома, другу, проживающему в соседней стране.







Сотрудники Бурятской таможни изъяли её и направили его на экспертизу. Как выяснилось, шкура принадлежит бурому медведю – охраняемому виду животных, находящемуся под угрозой исчезновения. Её перемещение через таможенную границу регулируется конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры (СИТЕС).



- Вывоз таких товаров допускается только при наличии разрешения (сертификата) федеральной службы по надзору в сфере природопользования и сопровождается обязательным декларированием, – пояснили в ведомстве.



В итоге на нарушителя возбудили сразу два дела об административных правонарушениях – по части 1 статьи 16.2 (за недекларирование товаров) и статье 16.3 КоАП РФ (за несоблюдение запретов и ограничений). Дальнейшую судьбу шкуры решит суд.



