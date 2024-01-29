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Погибший в Бурятии водитель «Камри» не был пристёгнут

Погибший в Бурятии водитель «Камри» не был пристёгнут
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Смертельное ДТП произошло в Прибайкальском районе

Погибший накануне в Прибайкальском районе Бурятии водитель «Тойоты Камри» не был пристёгнут. Об этом сообщили сегодня в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», смертельное ДТП произошло в воскресенье, 28 января, в районе местности Безымянка.

39-летний водитель «Тойоты Камри», следуя со стороны села Баргузин в направлении Улан-Удэ, выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик Shacman.

Водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия.

- Водитель не был пристёгнут ремнём безопасности. Стаж его вождения составлял 1,5 года, - сообщили в Госавтоинспекции.

Отметим, в субботу и воскресенье на дорогах республики инспекторы ДПС выявили 688 нарушений ПДД. В том числе задержаны и отстранены от права управления 34 пьяных водителя. 7 человек отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. 10 автомобилистов попались на повторном управлении транспортом в состоянии опьянения в течение года, теперь на них возбудят уголовные дела. 
ДТП смерть

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