Налогоплательщикам советуют не вступать в переписку с аферистами
Федеральная налоговая служба (ФНС) призывает жителей Бурятии не вступать в личную переписку или телефонные разговоры с незнакомыми пользователями.
Налоговики предупреждают, что неизвестные от имени ФНС России рассылают электронные письма о якобы выявлении подозрительных транзакций и активности налогоплательщика. Ему предлагается пройти дополнительную проверку и предоставить сведения по запросу службы (например, кассовые документы, счета-фактуры, накладные, акты приёма-передачи, авансовые отчёты и товаросопроводительные документы).
- Для прохождения данной процедуры предлагается обратиться к назначенному инспектору. В ином случае счета налогоплательщика будут заморожены до выяснения обстоятельств. Pdf-скан указанного письма содержит печати и реквизиты, а контакты инспектора прикрепляются в теле электронной рассылки. Мы не рассылаем подобные сообщения и не имеем отношения к этим письмам, не совершаем телефонные звонки с предложением оплатить налоги онлайн, - предупреждают в налоговой службе.
Жителей республики просят не открывать подозрительные письма и не переходить по ссылкам.
Вся необходимая информация о налогах и способах их оплаты размещена в личном кабинете налогоплательщика. На почту приходят только автоматические уведомления. Они лишь напоминают о том, что с детальной информацией следует ознакомиться именно в личном кабинете.
Тем, кто всё же попался на уловку мошенников, нужно как можно скорее обратитесь в правоохранительные органы.
Жителей Бурятии предупредили о рассылке мошенниками писем от имени ФНС
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