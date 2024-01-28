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Прервавшим полёт «Боингом» в аэропорту Улан-Удэ займётся следственный комитет

Прервавшим полёт «Боингом» в аэропорту Улан-Удэ займётся следственный комитет
Происшествия,  Фото:zapsib-sut.sledcom.ru
В ведомстве уже начали проверку

Всё произошло в субботу, 27 января, в столице Бурятии. Утренний рейс из Улан-Удэ в Москву задержали. Самолёт одной из авиакомпаний уже был на взлётно-посадочной полосе и начал разгон, но перед отрывом от земли экипаж обнаружил неполадки в работе двигателя.

Воздушное судно вернулось на стоянку. Позже генеральный директор международного аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев уточнил в соцсетях, что вылет перенесли на 18:00 того же дня по местному времени. Его ожидали 160 человек, включая 6 несовершеннолетних.

К этой истории ранее подключилась Бурятская транспортная прокуратура. Там пообещали проследить за соблюдением прав пассажиров на получение услуг, полагающихся в таких случаях. Инцидентом заинтересовались и в Восточно-Байкальском следственном отделе на транспорте Восточного МСУТ СКР. Там начали доследственную проверку по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

- По предварительным данным, утром 27 января «Боинг 737-800», следовавший рейсом «Улан-Удэ – Москва», из-за технической неисправности прервал взлёт в ходе вылета из аэропорта, – рассказали в надзорном ведомстве.
 
Сотрудники Восточного МСУТ СКР осмотрели место происшествия. Сейчас проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. После этого должны принять процессуальное решение.
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