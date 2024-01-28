«Тачку порвало пополам»: Стали известны подробности страшного ДТП на севере Бурятии



В районной группе опубликовали и кадры с места аварии. Очевидцы утверждают, что автомобилист вроде как пошёл на обгон, а после врезался в бетонное препятствие. В итоге «тачку порвало пополам». Передняя часть машины, судя по видео, улетела в кювет.



- Говорят, водитель вылетел на дорогу – увезли его, а девчонка (речь, судя по всему, о пассажире – прим.) в кювете где-то оказалась и встала, – отметил мужчина, снявший всё на камеру.

