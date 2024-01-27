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Житель Бурятии получил срок за ограбление родной матери

Житель Бурятии получил срок за ограбление родной матери
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он похитил деньги и телефон

В Иволгинском районе Бурятии суд вынес приговор в отношении местного жителя, который ограбил собственную мать.

В тот день мужчина взял сотовый телефон матери марки Realmе C3 и потребовал, чтобы она продиктовала ему пароль от банковского приложения. Женщина понимала, что получив данные, сын похитит её сбережения, и отказалась называть пароль.

Тогда мужчина стал угрожать матери и в итоге добился своего. Всего он перечислил себе 14 тысяч рублей. Кроме того, отобрал телефон мамы стоимостью почти 23 тысячи рублей.

- Суд учёл наличие отягчающего обстоятельства и назначил подсудимому наказание в виде 2 лет 4 месяцев в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе Иволгинского районного суда.

Приговор пока не вступил в законную силу.
грабеж

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