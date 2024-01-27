Житель Бурятии получил срок за ограбление родной матери

Он похитил деньги и телефон



В Иволгинском районе Бурятии суд вынес приговор в отношении местного жителя, который ограбил собственную мать.



В тот день мужчина взял сотовый телефон матери марки Realmе C3 и потребовал, чтобы она продиктовала ему пароль от банковского приложения. Женщина понимала, что получив данные, сын похитит её сбережения, и отказалась называть пароль.



Тогда мужчина стал угрожать матери и в итоге добился своего. Всего он перечислил себе 14 тысяч рублей. Кроме того, отобрал телефон мамы стоимостью почти 23 тысячи рублей.



- Суд учёл наличие отягчающего обстоятельства и назначил подсудимому наказание в виде 2 лет 4 месяцев в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе Иволгинского районного суда.



Приговор пока не вступил в законную силу.

