Житель Бурятии убил приятеля из-за замечания о разбитом окне

Ссора вспыхнула во время распития спиртного



Закаменский районный суд вынес приговор по делу об убийстве.



Преступление произошло в августе 2023 года. Двое приятелей, будучи пьяными, поссорились. Один стал предъявлять другому претензии, что тот разбил стекло у него дома.



Мужчина, который разбил окно, напомнил, что произошло это случайно. Напоминание об инциденте его сильно разозлило, и он напал на друга.



Он нанёс не менее трёх ударов кулаком по лицу, после чего взял в руки нож и нанёс ему четыре удара в грудь. Потерпевший скончался на месте преступления.



- Приговором суда от 13 декабря 2023 года подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе райсуда.

