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Житель Бурятии убил приятеля из-за замечания о разбитом окне

Житель Бурятии убил приятеля из-за замечания о разбитом окне
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ссора вспыхнула во время распития спиртного

Закаменский районный суд вынес приговор по делу об убийстве.

Преступление произошло в августе 2023 года. Двое приятелей, будучи пьяными, поссорились. Один стал предъявлять другому претензии, что тот разбил стекло у него дома.

Мужчина, который разбил окно, напомнил, что произошло это случайно. Напоминание об инциденте его сильно разозлило, и он напал на друга.

Он нанёс не менее трёх ударов кулаком по лицу, после чего взял в руки нож и нанёс ему четыре удара в грудь. Потерпевший скончался на месте преступления.

- Приговором суда от 13 декабря 2023 года подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе райсуда.
убийство

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