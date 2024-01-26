Проглотить свёрток помешали полицейские
Житель Амурской области пытался съесть бумажный свёрток с наркотиком растительного происхождения в аэропорту Иркутска.
Вещество с характерным запахом конопли обнаружили в кармане брюк мужчины на входном контроле.
Тогда пассажир выхватил свёрток и попытался его съесть. Сотрудница полиции отреагировала оперативно и схватила мужчину за руку, не дав ему проглотить наркотики.
- Тогда авиапассажир выбросил пакетик на пол, откуда впоследствии тот был изъят и направлен на экспертизу, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Экспертиза показала, что внутри свёртка хранилась смесь табака и масло каннабиса весом около 1 гр. Молодого человека привлекли к уголовной ответственности по ст. 228 УК РФ.
В аэропорту Иркутска мужчина пытался съесть свёрток с наркотиком
Происшествия, Фото:
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