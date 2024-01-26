В аэропорту Иркутска мужчина пытался съесть свёрток с наркотиком

Проглотить свёрток помешали полицейские



Житель Амурской области пытался съесть бумажный свёрток с наркотиком растительного происхождения в аэропорту Иркутска.



Вещество с характерным запахом конопли обнаружили в кармане брюк мужчины на входном контроле.



Тогда пассажир выхватил свёрток и попытался его съесть. Сотрудница полиции отреагировала оперативно и схватила мужчину за руку, не дав ему проглотить наркотики.



- Тогда авиапассажир выбросил пакетик на пол, откуда впоследствии тот был изъят и направлен на экспертизу, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Экспертиза показала, что внутри свёртка хранилась смесь табака и масло каннабиса весом около 1 гр. Молодого человека привлекли к уголовной ответственности по ст. 228 УК РФ.

