В Улан-Удэ сгорели две квартиры и часть кровли многоквартирного дома

Пожар потушили на площади 200 кв. метров
Стали известны подробности пожара
в двухэтажном многоквартирном доме на улице Горная в Улан-Удэ. В доме сгорели две квартиры, а также часть кровли.
- Сообщение о пожаре поступило на центральный пункт пожарной связи под утро. На момент прибытия огнеборцев горели две квартиры и частично кровля дома. Основные силы подразделений МЧС были направлены на спасение людей. Двум жильцам потребовалась помощь пожарных. Их спасли по лестничному маршу с помощью спасательных устройств, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.
Возгорание ликвидировали на общей площади 200 квадратных метров. Пострадавших нет.
На месте работает дознаватель МЧС, он установит причину пожара.
Пожар там произошёл под покровом ночи
Проглотить свёрток помешали полицейские
Большинство возгораний в республике произошло весной по вине людей
Пожар потушили на площади 200 кв. метров
Молодой человек выпил две «полторашки»
Крупное возгорание произошло напротив пожарной части
Пожар произошёл ранним утром
Она присваивала деньги клиентов
Женщина-водитель не уступила дорогу
Он подозревается в участии в деятельности террористической организации
Пожар случился вечером
Горел двухэтажный многоквартирный дом
Тува переместилась в рейтинге по уровню преступности с 80-го на 58 место
Убийство произошло на фермерской стоянке
Мужчина также схлопотал «условку»