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В Бурятии пьяного водителя поймали благодаря чат-боту ГИБДД

В Бурятии пьяного водителя поймали благодаря чат-боту ГИБДД
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Молодой человек выпил две «полторашки»

Жители Бичурского района Бурятии пожаловались в местный чат-бот «ГИБДД Бичура» на водителя ВАЗа, который, предположительно, управляет автомобилем в нетрезвом состоянии.

Произошло это днём 18 января. В чат-бот пришло сообщение, что в центре Бичуры, на улице Рабочая, едет автомобиль ВАЗ-21053, водитель и пассажиры которого, скорее всего, пьяны. Наряд ДПС выехал для проверки сообщения.

- За рулём машины полицейские обнаружили 28-летнего местного жителя: от молодого человека исходил запах спиртного. Автоинспекторы предложили ему пройти освидетельствование на состояние опьянения. Результат составил 0,87 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Водитель признался, что выпил две «полторашки пива».

 
На молодого человека составили административный протокол по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Машину поместили на штрафстоянку.

Суд назначил сельчанину штраф в 30 тысяч рублей, а также лишил его водительских прав на полтора года.

Госавтоинспекция поблагодарила очевидцев за своевременное обращение в полицию.

ГИБДД алкогольное опьянение водители

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