В райцентре в Бурятии по неизвестным причинам загорелся балкон

Пожар там произошёл под покровом ночи



Всё случилось ночью 26 января в Закаменске. В 00:42 в пожарную часть поступило сообщение, что в доме № 42 на улице Ленина полыхает квартира.



Как выяснилось, огонь охватил балкон. Когда пожарные прибыли на место, уже горели обшивка и напольное покрытие. В 00:46 пламя ликвидировали.



Площадь пожара составила 1 квадратный метр. Причина и размер ущерба устанавливаются, сообщает «Закамна-инфо.24/7».

