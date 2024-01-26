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В райцентре в Бурятии по неизвестным причинам загорелся балкон

В райцентре в Бурятии по неизвестным причинам загорелся балкон
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожар там произошёл под покровом ночи

Всё случилось ночью 26 января в Закаменске. В 00:42 в пожарную часть поступило сообщение, что в доме № 42 на улице Ленина полыхает квартира.

Как выяснилось, огонь охватил балкон. Когда пожарные прибыли на место, уже горели обшивка и напольное покрытие. В 00:46 пламя ликвидировали.

Площадь пожара составила 1 квадратный метр. Причина и размер ущерба устанавливаются, сообщает «Закамна-инфо.24/7».
пожар

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