Женщина-водитель не уступила дорогу
Накануне, 25 января, на дорогах Бурятии зарегистрировали 35 аварий с механическими повреждениями транспортных средств, в том числе одно ДТП с пострадавшим. Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии.
ДТП произошло в селе Кижинга на улице Трактовая. Там легковушка врезалась в грузовик.
- Около 7 часов утра 60-летняя водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер», выезжая с второстепенной дороги на улице Трактовая, не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с грузовым автомобилем «Шакман», - сообщили в Госавтоинспекции.
В результате ДТП женщину с травмами госпитализировали в больницу. 53-летний водитель грузовика не пострадал.
Как сообщал «Байкал-Dailу», днём ранее произошло ДТП в посёлке Таксимо Муйского района: 17-летний подросток на машине матери влетел в бетонное ограждение.
В Бурятии легковушка врезалась в грузовик
Происшествия, Фото:
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