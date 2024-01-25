Мужчина также схлопотал «условку»
Житель Селенгинского района Бурятии, будучи подвергнутым административному наказанию за езду в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительских прав, вновь нетрезвым сел за руль. В пути автомобилист попал ДТП.
Гусиноозёрский городской суд признал его виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Мужчине суд назначил один год лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также он лишён водительских прав на 2 года 6 месяцев.
- Также приговором суда в доход государства конфискован автомобиль, на котором было совершено преступление, - сообщили в пресс-службе суда.
У жителя Бурятии после «пьяного» ДТП конфисковали машину
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина также схлопотал «условку»
Мужчина скончался на месте происшествия
Маршрутный автобус проехался по её ногам
Сейчас устанавливают контактных с ребёнком лиц
Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся
Там столкнулись три автомобиля
Огонь охватил 2,5 тысячи квадратных метров
На четверых они получили 42 года лишения свободы
В одном случае дочь не смогла спасти отца-инвалида из горящего дома
Мать разрешила несовершеннолетнему сыну сесть за руль
Машины столкнулись лоб в лоб из-за неудачного обгона
Уголовное дело передано в суд
Огонь повредил автомобиль
На этот раз землетрясение произошло в Бичурском районе
Женщина с ребёнком успели убежать